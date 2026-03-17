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Eventi e Cultura

Pescara, serata jazz al Museo delle Genti d’Abruzzo: Marco Marzola Quartet con Tony Kofi omaggiano Ellington e Strayhorn

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La stagione del Kabala si chiude con il concerto “Essentially Ellington and Strayhorn” del Marco Marzola Quartet, che vedrà come ospite Tony Kofi, giovedì 19 marzo 2026 nella Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara.

L’evento rappresenta un omaggio a due grandi della storia del jazz, Duke Ellington e Billy Strayhorn. La rassegna musicale si concluderà con una serata speciale dedicata alla loro musica e al loro contributo al mondo della musica jazz.

Il concerto, organizzato dal Kabala, è atteso con grande interesse dagli appassionati del genere e promette di offrire una serata indimenticabile, ricca di emozioni e di grande musica.

Il Marco Marzola Quartet è composto da talentuosi musicisti che sapranno regalare al pubblico delle performance di altissimo livello. L’aggiunta di Tony Kofi come ospite d’onore promette inoltre di arricchire ulteriormente l’esperienza musicale offerta dal concerto.

L’appuntamento è quindi fissato per giovedì 19 marzo nella Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara, per un concerto che si preannuncia imperdibile per gli amanti del jazz e della buona musica in generale.

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