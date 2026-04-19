Pescara, serbatoi d’acqua potabile restano attivi fino a martedì per fronteggiare l’intera interruzione idrica.

I serbatoi d’acqua potabile posizionati a Pescara dall’Aca in occasione dell’interruzione idrica resteranno a disposizione fino a martedì 21 aprile compreso. Il Comune ha chiesto di mantenere attivi e di continuare a rifornire i serbatoi, ottenendo il via libera dall’Azienda acquedottistica con l’obiettivo di assistere i cittadini e fronteggiare il progressivo ritorno alla normale erogazione idrica in città.

La decisione di mantenere attivi i serbatoi è stata presa a seguito della persistente criticità nell’approvvigionamento idrico, dovuta all’elevata richiesta di acqua da parte dei cittadini per il riempimento dei serbatoi e il ripristino della funzionalità delle autoclavi.

I serbatoi di acqua potabile sono situati in diversi punti della città, tra cui Piazza Italia, Piazza Duca degli Abruzzi, il parcheggio Antistadio, Largo Madonna dei Sette Dolori e Via San Luigi Orione vicino alla sede della TUA.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, la presenza dei serbatoi d’acqua resterà attiva fino a martedì per garantire un supporto continuativo ai cittadini di Pescara, mentre si lavora per il ripristino completo dell’erogazione idrica in modo efficiente.

La situazione rimane delicata e l’Aca invita la cittadinanza a un uso responsabile dell’acqua al fine di garantire un corretto approvvigionamento per tutti.