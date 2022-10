Pescara, Servizio di bus navetta per il cimitero dei Colli

- Advertisement -

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

132 corse, 33 al giorno, nell’arco temporale che va da sabato 29 ottobre a martedì primo di novembre, in un orario che va dalle 9 e le 17. Sono i numeri del servizio di bus-navetta gratuito che l’amministrazione comunale ha istituito in via sperimentale per favorire l’afflusso dei cittadini nell’area del cimitero di Colli Madonna notoriamente affollato in questo periodo – L’iniziativa congiunta degli Assessori Maria Rita Carota (con delega ai Cimiteri), Luigi Albore Mascia (Viabilità e Trasporti) e Nicoletta Di Nisio (Politiche a favore della disabilità), ha infatti trovato la piena disponibilità della società TUA (Trasporto unico abruzzese) che metterà a disposizione mezzi non inquinanti (i mini bus Rampini) per coprire il tragitto di 3,9 chilometri che dal parcheggio di scambio di Via di Sotto (supermercato Conad), percorrendo via salita Tiberi, raggiungerà e farà sosta ai due ingressi posti su via Colle di Mezzo – riporta testualmente l’articolo online. Il servizio è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di città. . È la prima volta che nel capoluogo adriatico viene utilizzata – nelle date in cui tradizionalmente vi è una maggiore presenza di persone che rendono omaggio ai propri defunti – la modalità del parcheggio di scambio e del contestuale utilizzo dei bus navetta a favore dell’utenza che in pochi minuti può raggiungere il cimitero dei Colli – aggiunge la nota pubblicata. . Il bus navetta che muoverà dal capolinea di via di Sotto sarà una “circolare”: con una frequenza di 15 minuti raggiungerà prima l’area retrostante la Basilica della Madonna dei Sette Dolori e, transitando su via Salita Tiberi, sosterà dinanzi ai due ingressi del cimitero, su via Colle di Mezzo; quindi proseguirà su via Salita Pandolfi prima di tornare su via di Sotto e quindi al punto di partenza – si apprende dal portale web ufficiale. L’assessore Nicoletta Di Nisio ha voluto rimarcare . Soddisfazione è stata espressa anche dai consiglieri comunali Alessio Di Pasquale, Mauro Renzetti e Armando Foschi, presenti all’incontro – recita il testo pubblicato online. Pescara, 27 ottobre 2022

