Pescara si aggiudica la Bandiera Verde 2026: la spiaggia è a misura di bambino

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune di Pescara si aggiudica, anche per il 2026, la prestigiosa Bandiera Verde, il riconoscimento nazionale che certifica le località marine con spiagge e servizi a misura di bambino – riporta testualmente l’articolo online. La città riceve questo importante vessillo ininterrottamente dal 2016, confermandosi un’eccellenza all’interno del panorama regionale: quest’anno sono in totale 11 le spiagge abruzzesi premiate – Alla cerimonia ufficiale di consegna ha preso parte l’assessore al Demanio Marittimo, che ha ritirato il premio a nome dell’Amministrazione e della cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. Come avviene la selezione Il riconoscimento è il risultato di un’indagine scientifica condotta a livello nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La selezione dei centri meritevoli viene affidata a un campione di pediatri (163 i professionisti coinvolti in questa edizione), che valutano l’idoneità delle strutture e del litorale per la crescita, il divertimento e la sicurezza dei più piccoli – aggiunge la nota pubblicata. L’ideatore e coordinatore scientifico della Bandiera Verde è il Prof. Italo Farnetani, che dal 2008 assegna il vessillo proprio sulla base di questa indagine tra i medici pediatri – I criteri di assegnazione La Bandiera Verde viene conferita solo alle località che garantiscono standard elevati di sicurezza e accoglienza per le famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra i requisiti principali soddisfatti dal litorale di Pescara figurano: Sicurezza in mare: fondali bassi che degradano dolcemente, permettendo ai bambini di bagnarsi in sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Spazio e comfort: adeguata distanza tra gli ombrelloni per garantire la libertà di movimento e il gioco – aggiunge testualmente l’articolo online. Vigilanza costante: presenza regolare e capillare di personale di salvataggio – recita il testo pubblicato online. Servizi per l’infanzia: spiagge dotate di attrezzature dedicate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Servizi per la famiglia: un contesto urbano limitrofo ricco di comfort per i genitori, con un’ampia offerta di negozi, ristoranti, bar e strutture sportive – recita la nota online sul portale web ufficiale. La conferma della Bandiera Verde testimonia l’impegno costante dell’Amministrazione comunale e degli operatori balneari nel mantenere Pescara una meta accogliente per tutte le famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it