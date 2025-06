Pescara, Si apre l’estate di divertimento per i bambini, primo appuntamento sabato 14 giugno in piazza

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Truccabimbi, bolle giganti, costruzioni, baby auto da guidare in un circuito, giochi da tavolo, baby dance e area disegno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il divertimento è assicurato, per i bambini, con l’iniziativa pensata dal Comune di Pescara che da domani, sabato 14 giugno, troverà spazio in pieno centro, a piazza della Rinascita e poi si proseguirà a piazza Primo Maggio, fino alla fine di agosto, per un totale di dieci date, anche nelle ore serali, fino a mezzanotte – si apprende dalla nota stampa. L’obiettivo è di coinvolgere le famiglie per far divertire i bambini e consentire ai più grandi di passeggiare e fare shopping.Queste le date e gli orari.- 14 giugno – Piazza della Rinascita dalle ore 18:00 alle 21:00;- 28 giugno – Piazza della Rinascita dalle ore 21:00 alle 24:00;- 04 luglio – Giardinetti di Piazza I Maggio dalle ore 21:00 alle 24:00;- 16 luglio – Piazza della Rinascita dalle ore 21:00 alle ore 24:00;- 30 luglio – Giardinetti di Piazza I Maggio dalle ore 21:00 alle 24:00;- 02 agosto – Giardinetti di Piazza I Maggio dalle ore 21:00 alle 24:00;- 08 agosto – Giardinetti di Piazza I Maggio dalle ore 21:00 alle 24:00;- 09 agosto – Giardinetti di Piazza I Maggio dalle ore 21:00 alle 24:00;- 23 agosto – Giardinetti di Piazza I Maggio dalle ore 21:00 alle 24:00;- 30 agosto – Giardinetti di Piazza I Maggio dalle ore 21:00 alle 24:00.L’ingresso è gratuito –

