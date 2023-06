Pescara, Si apre oggi “CulturAurum – Estate 2023”

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

Il programma allestito per l’estate 2023 dall’Assessorato alla Cultura del Comune diPescara nel suggestivo scenario dell’Aurum prevede decine di appuntamenti di arte,musica, spettacolo ed editoria, ma anche laboratori e mostre – recita la nota online sul portale web ufficiale. “CulturAurum – Estate2023” si snoderà nel periodo compreso da oggi, 21 giugno, al 23 settembre 2023,in un arco di 64 giorni con 36 eventi già programmati..In calendario spiccano – a giugno – gli appuntamenti con il 50° Premio Flaiano(le premiazioni delle sezioni Poesia e Narrativa) i concerti dell’Orchestra 12 Note edell’Orchestra Ucraina di Kyiv Virtuosi a cura della “Coop. sociale Camilla”; aluglio lo spettacolo teatrale “Up&Down” con Paolo Ruffini , i concertidell’Orchestra da Camera Fedele Fenaroli e dell’Ensemble Imago con “ConcertoMorricone”, la prestigiosa rassegna Concerti Sotto le Stelle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Numerose già a partireda questo mese sono le rassegne in programma: il Diorama Festival, Il Gala della65121 Pescara, Piazza Italia, 1 – Tel 085 4283390email: stampa@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. pescara – si apprende dal portale web ufficiale. it – pec: protocollo@pec.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. pescara – itDanza (Campus estivo internazionale) e il “Flute Festival”. Ma a leggere ilcartellone, c’è davvero e ancor di più per accontentare tutte le preferenze delpubblico, con eventi quasi quotidiani che metteranno in luce il meglio delleproduzioni locali e non..Oggi CultuAurum 2023 si apre intanto con la Mostra documentaria (Archivio diStato) in occasione della Festa della Musica – viene evidenziato sul sito web. Pescara, 20 giugno 2023

