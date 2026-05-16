Pescara, Si chiude il Festival della Transumanza, c’è l’Orchestra Popolare del Saltarello

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:La musica dell’Orchestra Popolare del Saltarello, laboratori e visite gratuite al Museo delle Genti d’Abruzzo, oltre a una mostra fotografica e alla presentazione di un libro – aggiunge testualmente l’articolo online. Prosegue a Pescara il Festival della Transumanza 2026, un viaggio culturale che racconta le radici più autentiche della nostra terra, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, con il cofinanziamento della Regione – Tanti gli appuntamenti, tutti con accesso gratuito – recita il testo pubblicato online. Al Polo Bibliotecario Aternino si chiuderà sabato 16 maggio (alle ore 23) la mostra fotografica di Mauro Vitale “Popoli e terre della lana”, scatti suggestivi sulle vie della transumanza tra Iran e Italia, tra culture, volti e tradizioni senza tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Alle 17, poi, sarà presentato il libro “Pastorizia e Transumanza – Radici e protagonisti” di Nino Marinacci, sempre al Polo Bibliotecario Aternino, e nel corso dell’incontro sarà proiettato il docufilm “La Clessidra del Tempo di Dio” del regista Gianni Minelli – aggiunge la nota pubblicata. Tra gli appuntamenti di sabato 16 maggio, spiccano quelli dedicati ai bambini e alle famiglie al Museo delle Genti d’Abruzzo con i laboratori “La lana infeltrita” e “Dal latte al formaggio”, oltre alle visite gratuite nella sezione “Pastorizia”. Sono due i turni disponibili per entrambe le attività, dalle 16:00 alle 18:00 e dalle 18:00 alle 20:00. Il finale è affidato all’Orchestra Popolare del Saltarello, alle ore ore 21:00, in piazza Garibaldi, per una serata di musica popolare, tradizioni e spettacolo nel cuore della città.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it