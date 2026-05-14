Pescara si conferma Bandiera Blu: prestigioso riconoscimento anche per il 2026 e il 2027

Sesto anno consecutivo di Bandiera Blu per la città di Pescara. Questa mattina, il Comune ha ottenuto nuovamente l’ambito vessillo che certifica la qualità ambientale, la sostenibilità e l’eccellenza dei servizi offerti a cittadini e turisti. Il sindaco Carlo Masci insieme a Ester Zazzero, responsabile dell’ufficio Transizione ecologica e valorizzazione del mare e dei fiumi del Comune di Pescara, si sono recati a Roma per ricevere ufficialmente la Bandiera Blu 2026, che sarà affissa anche nel 2027.

La cerimonia di consegna è avvenuta nella sala Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove il presidente della FEE Italia (Foundation for Environmental Education), Claudio Mazza, ha consegnato il prestigioso riconoscimento al sindaco Masci. Presente anche il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, che ha elogiato il lavoro svolto dai Comuni che hanno ottenuto la Bandiera Blu. “Il turismo balneare genera un indotto di oltre 22 miliardi di euro, per questo è un tema importante, cruciale, per il nostro Governo”, ha dichiarato il ministro.

Il sindaco Masci ha commentato l’importanza dell’ottenere per il sesto anno consecutivo la Bandiera Blu: “Questo riconoscimento certifica il grande lavoro che Pescara sta portando avanti sul fronte della tutela ambientale, della sostenibilità e della qualità dei servizi. È un risultato straordinario che premia gli investimenti fatti in questi anni per la cura del litorale cittadino, l’ampliamento della raccolta differenziata, l’efficientamento energetico delle strutture pubbliche, l’attenzione alla qualità delle acque, l’accrescimento delle aree verdi e il lavoro quotidiano di tante persone che si sono dedicate a tutto questo”.

L’assegnazione della Bandiera Blu avviene sulla base del rispetto di 33 criteri internazionali rigorosi che riguardano, tra gli altri aspetti, la qualità delle acque di balneazione, l’educazione ambientale e la gestione sostenibile del territorio. Claudio Mazza ha sottolineato l’importanza del turismo sostenibile, evidenziando come i turisti siano sempre più alla ricerca di luoghi rispettosi dell’ambiente.

Pescara si conferma dunque un punto di riferimento per la qualità ambientale e il turismo sostenibile, e la Bandiera Blu rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio per la città.