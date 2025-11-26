Pescara, si fingono carabinieri e derubano 79enne: due arresti

Una operazione congiunta di Polizia di Stato e Carabinieri ha portato all’arresto di due giovani donne campane, di 26 e 24 anni, fermate a Pescara dopo una truffa aggravata ai danni di una 79enne residente a Macerata.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’anziana sarebbe stata contattata telefonicamente da un uomo che si è qualificato come Carabiniere. L’interlocutore, prospettando alla donna gravi conseguenze penali, l’avrebbe convinta a raccogliere tutto l’oro presente in casa e a consegnarlo “per un controllo” a una presunta collega che di lì a poco si sarebbe presentata alla porta, con la rassicurazione che i preziosi sarebbero stati restituiti al marito poco dopo.

Poco più tardi, una giovane si sarebbe effettivamente presentata presso l’abitazione della vittima. Spaventata, la 79enne le ha consegnato tutti i gioielli, compresa la fede nuziale, riposti in un sacchetto da freezer. Solo dopo aver contattato il marito, del tutto ignaro dell’accaduto, la donna si è resa conto di essere stata raggirata e ha avvertito i Carabinieri della Compagnia di Macerata.

I militari sono intervenuti immediatamente, avviando le ricerche e gli accertamenti del caso. Grazie alla visione dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata presenti lungo le principali arterie stradali, è stato possibile individuare l’autovettura sulla quale la finta carabiniera si era allontanata, in compagnia di una complice alla guida. L’attività investigativa, condotta dalla Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Macerata, ha consentito di ricostruire il percorso del mezzo: partenza dalla provincia di Napoli, arrivo a Macerata per commettere il reato e successiva fuga lungo l’autostrada in direzione Pescara.

Ricevuta la segnalazione, la Polizia di Stato ha attivato gli equipaggi della Polizia Stradale e della Squadra Mobile di Pescara, che sono riusciti a rintracciare l’auto in sosta in una zona centrale della città, con a bordo due giovani donne. Considerata la presenza sospetta del veicolo nel capoluogo adriatico e il mancato rientro in Campania, gli operatori hanno organizzato un servizio in incognito per verificare l’eventuale presenza di altri complici e per evitare che potessero essere messi a segno ulteriori episodi analoghi in zona.

Al momento dell’intervento, gli investigatori della Squadra Mobile e della Polizia Stradale hanno proceduto alla perquisizione del veicolo e delle due occupanti. Dall’attività è emerso che si trattava effettivamente delle persone sospettate per la truffa di Macerata e, all’interno dell’auto, sono stati rinvenuti tutti i preziosi sottratti alla 79enne. La conducente è stata inoltre trovata in possesso di una dose di cocaina, circostanza per la quale è stata sanzionata in via amministrativa con il ritiro della patente di guida.

Le due giovani sono state arrestate e condotte in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Tutti i preziosi recuperati sono stati restituiti alla vittima. Resta ferma, per entrambe, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.