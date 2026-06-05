Pescara si mobilita contro i mozziconi: sei appuntamenti Plastic Free nel weekend

Sei appuntamenti in Abruzzo contro i mozziconi di sigaretta

Il prossimo weekend, il 6 e 7 giugno, diverse città abruzzesi ospiteranno sei appuntamenti dedicati alla lotta contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta nell’ambiente. L’iniziativa fa parte della grande mobilitazione nazionale promossa da Plastic Free Onlus in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e in vista della Giornata Mondiale degli Oceani.

I volontari, cittadini, amministrazioni comunali, associazioni e realtà del territorio si uniranno per partecipare a una serie di attività dedicate alla raccolta dei mozziconi di sigaretta e alla sensibilizzazione sui danni provocati da questo tipo di rifiuto.

In Abruzzo, i sei appuntamenti saranno distribuiti tra Pescara, Sant’Omero, San Salvo, Vasto, Francavilla al Mare e Giulianova. Le attività prenderanno il via sabato 6 giugno e si concluderanno domenica 7 giugno.

I mozziconi di sigaretta rappresentano una delle principali fonti di microplastiche disperse nell’ambiente, e la plastica dei filtri impiega oltre dieci anni per degradarsi, frammentandosi progressivamente in micro e nanoplastiche invisibili.

Ogni anno nel mondo vengono dispersi circa 4,5 trilioni di mozziconi, e in Italia si consumano oltre 70 miliardi di sigarette, con una parte consistente dei filtri che finiscono abbandonati per strada, sulle spiagge e nei corsi d’acqua.

Plastic Free Onlus sottolinea l’importanza di sensibilizzare la popolazione su questo problema che riguarda non solo il decoro urbano, ma anche la salute degli ecosistemi e degli oceani. Attraverso le attività programmate per il weekend, l’organizzazione punta a coinvolgere cittadini, famiglie, scuole, associazioni, aziende e amministrazioni comunali nella lotta all’abbandono dei mozziconi di sigaretta.

Per maggiori informazioni sugli appuntamenti in Abruzzo e per partecipare alla mobilitazione nazionale, è possibile consultare la pagina Eventi del sito ufficiale di Plastic Free Onlus.