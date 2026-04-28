Pescara si mobilita contro la violenza sugli operatori sanitari: passeggiata di sensibilizzazione il 3 maggio

A Pescara si terrà una passeggiata di sensibilizzazione per dire “no” alla violenza sugli operatori sanitari. L’iniziativa, denominata “Passi di cura, passi di rispetto”, è stata organizzata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara e si svolgerà domenica prossima, 3 maggio, alle ore 9.

L’obiettivo della passeggiata è quello di promuovere una riflessione sugli episodi di violenza sempre più frequenti nei confronti degli operatori sanitari. A fianco all’Ordine, si uniscono all’iniziativa il Comune di Pescara, rappresentato dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore Patrizia Martelli, insieme a diverse associazioni.

La presidente dell’Opi, Irene Rosini, ha dichiarato che l’evento mira a “chiedere rispetto per la nostra professione”. “Noi ci mettiamo al servizio di chi soffre e affinché possiamo garantire la massima assistenza possibile è necessario lavorare in sicurezza”, ha continuato Rosini evidenziando il crescente numero di aggressioni verso gli operatori sanitari.

Nel 2025, le aggressioni registrate all’interno della Asl di Pescara sono state 69, coinvolgendo circa 80 operatori, mentre in tutta la regione gli episodi sono stati 200, coinvolgendo circa 300 operatori. La maggior parte delle aggressioni avviene in Pronto Soccorso, ai danni degli operatori del 118 e nelle degenze, ma anche in sala parto.

Il vice presidente Giuseppe Fedele Di Maggio ha sottolineato l’importanza di creare una rete di sostegno per diminuire le violenze e far sentire gli operatori sanitari tutelati. Anche Maria Grazia D’Intino, consigliere dell’Opi, ha evidenziato che “ogni episodio di violenza riguarda e penalizza tutta la comunità”.

L’assessore Martelli ha ribadito il sostegno del Comune agli operatori sanitari vittime di violenza, che nella maggior parte dei casi sono donne. “Tutti devono poter lavorare in condizioni di tranquillità e per questo è fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto dovuto a chi si prende cura di noi”, ha dichiarato Martelli.

La passeggiata di sensibilizzazione del 3 maggio rappresenta un’occasione per coinvolgere la città e chiedere un impegno concreto contro le aggressioni agli operatori sanitari.