Pescara si mobilita per la Giornata della Terra: 200 volontari per il Plogging Day di Plastic Free Onlus alla Nave di Cascella

Domani mattina, martedì 21 aprile, la città di Pescara si prepara per un evento di sensibilizzazione ambientale in occasione della Giornata della Terra. Plastic Free Onlus ha organizzato un Plogging Day presso la Nave di Cascella sul lungomare Giacomo Matteotti, dove si prevede la partecipazione di circa 200 volontari.

L’iniziativa mira a coinvolgere cittadini, studenti e volontari nell’importante compito di raccogliere rifiuti durante una passeggiata o un’attività sportiva, trasformando così gesti comuni in azioni concrete per la tutela del territorio. Tra i partecipanti, saranno presenti 150 studenti dell’IPSIAS “Di Marzio Michetti” e 50 ragazzi bulgari coinvolti in un progetto Erasmus.

Il coordinamento dell’evento sarà a cura dei referenti locali di Plastic Free Onlus, Jessica Iobbi, Antonella Ruscitti, Davide Pasetti e Rosapia Reale, vicepresidente dell’associazione. Uno degli obiettivi principali sarà la raccolta dei mozziconi di sigaretta, rifiuti spesso sottovalutati ma altamente dannosi per l’ambiente.

Ogni filtro di sigaretta, composto da acetato di cellulosa, può contaminare fino a 500 litri d’acqua, rilasciando sostanze tossiche nel suolo e nelle falde. Secondo studi recenti, si stima che ci siano circa 77 mozziconi per metro quadrato nelle aree costiere, sottolineando l’urgenza di interventi concreti per contrastare il problema.

“Le nostre azioni non si limitano alla plastica visibile, ma si concentrano anche sui rifiuti meno evidenti ma altamente impattanti come i mozziconi. È da qui che passa una vera presa di coscienza collettiva”, dichiarano i referenti locali.

Il Plogging Day rappresenta un’opportunità per coinvolgere cittadini di tutte le età in un’attività accessibile e replicabile, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere comportamenti sostenibili. I partecipanti potranno iscriversi gratuitamente sul sito ufficiale di Plastic Free Onlus e contribuire attivamente alla pulizia della spiaggia.

Dopo aver raccolto i rifiuti, i partecipanti sono invitati a condividere le proprie foto su social media, alimentando uno spirito di comunità che va oltre i confini locali. Un’azione che unisce educazione, partecipazione e azione diretta per lasciare un segno tangibile sull’ambiente e promuovere comportamenti più sostenibili.