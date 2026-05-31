Pescara si prepara a ospitare la XX edizione di Funambolika, il Festival Internazionale del Nuovo Circo

Il Comune di Pescara si prepara ad accogliere la XX edizione di Funambolika, il Festival Internazionale del Nuovo Circo, promosso dall’Ente Manifestazioni Pescaresi. Questo importante evento che porta in città artisti, compagnie e produzioni di rilievo internazionale, contribuisce da vent’anni a rendere Pescara un punto di riferimento per le arti circensi contemporanee.

Il programma della XX edizione di Funambolika sarà presentato mercoledì 3 giugno alle ore 11.00, durante una conferenza stampa che si terrà presso la Sala Giunta del Comune di Pescara. Saranno presenti Carlo Masci, sindaco di Pescara, Maria Rita Carota, assessore alla cultura del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese, assessore al turismo, eventi e manifestazioni turistico-ricreative del Comune di Pescara, Stefano Cardelli, presidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi e Raffaele De Ritis, fondatore e curatore del festival.

L’obiettivo principale di Funambolika è quello di promuovere l’immagine di Pescara come una città aperta alla cultura, all’innovazione artistica e allo spettacolo dal vivo. Nel corso degli anni, il festival ha ospitato artisti e compagnie provenienti da tutto il mondo, diventando uno dei più prestigiosi eventi dedicati al circo contemporaneo.

Le autorità invitano la stampa e gli organi di informazione a partecipare all’importante conferenza stampa e a dare il proprio contributo alla diffusione di questo evento che valorizza la cultura e l’arte nella città di Pescara.