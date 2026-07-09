Pescara si prepara alla Notte dei saldi: shopping, musica e divertimento in centro.

Sabato 11 luglio a Pescara si terrà la Notte dei saldi, un evento organizzato per sostenere il commercio cittadino. La serata, che inizierà alle 18, sarà dedicata allo shopping e prevede la chiusura al traffico di corso Vittorio Emanuele, da via Genova a corso Umberto, e di via Regina Margherita, da via Mazzini a piazza della Rinascita. Sarà possibile parcheggiare gratuitamente dalle 16 alle 24 in diverse aree della città.

Il vice sindaco e assessore Gianni Santilli ha dichiarato che si tratta della prima iniziativa per rilanciare il commercio, con spazi musicali affidati a DJ e artisti di strada, esibizioni di band e spettacoli per i bambini. I negozi rimarranno aperti fino a sera inoltrata, creando un’opportunità per le attività commerciali della zona.

Dino Lucente di Casartigiani ha invitato tutte le attività produttive a partecipare, mentre Riccardo Padovano di Confcommercio ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le associazioni e l’Amministrazione per trovare le soluzioni migliori. Il presidente di Confartigianato Moda Pescara e Abruzzo, Fabrizio Canta, ha messo in evidenza la necessità di garantire la sicurezza in centro e migliorare i collegamenti dei trasporti durante le ore serali.

Concludendo, Davide Ardente, presidente provinciale di Confesercenti, si aspetta una grande resilienza dei commercianti durante la serata e auspica la collaborazione di bar, ristoranti e pizzerie. L’iniziativa si inserisce in una serie di eventi programmati per promuovere il commercio cittadino e preparare il terreno per le festività natalizie.

In sintesi, la Notte dei saldi a Pescara si preannuncia come un’occasione per vivere una serata di shopping, musica e divertimento, supportando le attività commerciali della città.