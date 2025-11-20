Pescara, si staccano calcinacci dal ponte della stazione

PESCARA – Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri nel sottopasso di via Caravaggio, dove alcune porzioni di intonaco si sono staccate dalla struttura finendo sul marciapiede. L’episodio si è verificato poco dopo le 17 ed è stato segnalato da alcuni automobilisti che, transitando nella zona, hanno notato i frammenti a terra e hanno dato l’allarme.

Al momento del distacco non stavano passando pedoni e non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, che hanno avviato le verifiche tecniche sul sottopasso.

I pompieri hanno controllato la presenza di eventuali ulteriori parti instabili e proceduto alla messa in sicurezza dell’area interessata, delimitando la zona sotto il punto di distacco. Dalle verifiche non sono emerse criticità immediate per la stabilità complessiva del sottopasso.

Durante le operazioni di controllo non si sono registrati particolari disagi alla circolazione: il traffico veicolare ha continuato a scorrere regolarmente. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause del distacco dei calcinacci; tra le ipotesi, non viene escluso un possibile collegamento con le vibrazioni generate dal passaggio dei treni sulla sovrastante linea ferroviaria.