- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 20, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaPescara, si staccano calcinacci dal ponte della stazione
Cronaca

Pescara, si staccano calcinacci dal ponte della stazione

- Spazio Pubblicitario 02 -

PESCARA – Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri nel sottopasso di via Caravaggio, dove alcune porzioni di intonaco si sono staccate dalla struttura finendo sul marciapiede. L’episodio si è verificato poco dopo le 17 ed è stato segnalato da alcuni automobilisti che, transitando nella zona, hanno notato i frammenti a terra e hanno dato l’allarme.

Al momento del distacco non stavano passando pedoni e non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, che hanno avviato le verifiche tecniche sul sottopasso.

I pompieri hanno controllato la presenza di eventuali ulteriori parti instabili e proceduto alla messa in sicurezza dell’area interessata, delimitando la zona sotto il punto di distacco. Dalle verifiche non sono emerse criticità immediate per la stabilità complessiva del sottopasso.

Durante le operazioni di controllo non si sono registrati particolari disagi alla circolazione: il traffico veicolare ha continuato a scorrere regolarmente. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause del distacco dei calcinacci; tra le ipotesi, non viene escluso un possibile collegamento con le vibrazioni generate dal passaggio dei treni sulla sovrastante linea ferroviaria.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it