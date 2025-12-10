- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 10, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara, si terrà la presentazione del volume “Dalla Storia al Mito” di...
Eventi e Cultura

Pescara, si terrà la presentazione del volume “Dalla Storia al Mito” di Drakon all’Auditorium Cerulli

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara, si terrà la presentazione del volume “Dalla Storia al Mito” di Drakon all’Auditorium Cerulli. Venerdì 12 dicembre alle ore 18.30, presso l’Auditorium Cerulli La casa delle Arti di Pescara, verrà presentato il nuovo volume “Dalla Storia al Mito. Santi, eroi, guerrieri in terra d’Abruzzo”, edito da Drakon edizioni. Questo testo celebra il ruolo centrale dell’Abruzzo nella storia d’Italia. Il libro racconta come l’Abruzzo sia stato protagonista, nel corso di due millenni, di almeno cinque momenti cruciali che hanno segnato in modo indelebile il destino nazionale, spaziando attraverso avvenimenti di carattere militare, politico, sociale e religioso. Il volume è frutto del lavoro di un team di studiosi composto da Antonio Di Loreto, Gabriele Di Camillo, Angelo De Nicola, Agnello Di Maio e Daniele Astolfi. Gli autori dialogheranno con Nicolina Galassi (Drakon edizioni) e Giancarlo Giuliani, scrittore e poeta. Durante l’incontro, verranno messe in luce figure ed eventi fondamentali, come la Guerra Sociale, la Lega Italica, la battaglia di Tagliacozzo e la figura di Papa Celestino V. Inoltre, il testo dedica ampio spazio ai grandi capitani di ventura che hanno lasciato il segno, quali Muzio Attendolo Sforza e Braccio da Montone. L’opera onora anche la memoria delle imprese della Resistenza in Abruzzo e il coraggio della Brigata Maiella, momenti che hanno inciso profondamente sui destini italiani. Attraverso un’attenta ricostruzione storica, il volume ambisce a restituire all’Abruzzo il giusto ruolo di terra capace di generare storia e a scolpire i sacrifici dei suoi protagonisti nella memoria storica nazionale. Per ulteriori aggiornamenti seguire il tag @drakonedizioni.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it