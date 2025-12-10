Pescara, si terrà la presentazione del volume “Dalla Storia al Mito” di Drakon all’Auditorium Cerulli. Venerdì 12 dicembre alle ore 18.30, presso l’Auditorium Cerulli La casa delle Arti di Pescara, verrà presentato il nuovo volume “Dalla Storia al Mito. Santi, eroi, guerrieri in terra d’Abruzzo”, edito da Drakon edizioni. Questo testo celebra il ruolo centrale dell’Abruzzo nella storia d’Italia. Il libro racconta come l’Abruzzo sia stato protagonista, nel corso di due millenni, di almeno cinque momenti cruciali che hanno segnato in modo indelebile il destino nazionale, spaziando attraverso avvenimenti di carattere militare, politico, sociale e religioso. Il volume è frutto del lavoro di un team di studiosi composto da Antonio Di Loreto, Gabriele Di Camillo, Angelo De Nicola, Agnello Di Maio e Daniele Astolfi. Gli autori dialogheranno con Nicolina Galassi (Drakon edizioni) e Giancarlo Giuliani, scrittore e poeta. Durante l’incontro, verranno messe in luce figure ed eventi fondamentali, come la Guerra Sociale, la Lega Italica, la battaglia di Tagliacozzo e la figura di Papa Celestino V. Inoltre, il testo dedica ampio spazio ai grandi capitani di ventura che hanno lasciato il segno, quali Muzio Attendolo Sforza e Braccio da Montone. L’opera onora anche la memoria delle imprese della Resistenza in Abruzzo e il coraggio della Brigata Maiella, momenti che hanno inciso profondamente sui destini italiani. Attraverso un’attenta ricostruzione storica, il volume ambisce a restituire all’Abruzzo il giusto ruolo di terra capace di generare storia e a scolpire i sacrifici dei suoi protagonisti nella memoria storica nazionale. Per ulteriori aggiornamenti seguire il tag @drakonedizioni.