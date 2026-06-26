Pescara si trasforma in un grande villaggio esperienziale con il Warner Bros. Discovery Celebration Tour 2026

Torna a Pescara il Warner Bros. Discovery Celebration Tour 2026 per un weekend di spettacolo, cinema e divertimento in piazza della Rinascita il 27 e 28 giugno. L’evento gratuito, pensato per coinvolgere bambini, ragazzi, adulti e famiglie, proporrà un ricco programma di attività ispirate ai personaggi e film più amati della storia del cinema e della televisione.

Durante i due giorni, piazza della Rinascita si trasformerà in un villaggio esperienziale con aree tematiche, giochi, sfide sportive e attività immersive legate all’universo Warner Bros. Discovery. Una delle attrazioni principali sarà lo spazio dedicato a Supergirl, l’eroina iconica dell’universo DC, protagonista del nuovo film dei DC Studios distribuito da Warner Bros. Pictures. I visitatori potranno partecipare a una speciale sessione fotografica e a un coinvolgente dj set dedicato all’eroina interpretata da Milly Alcock.

Lo sport avrà un ruolo di rilievo con un campo da basket brandizzato Space Jam per celebrare il trentesimo anniversario del film che ha unito il basket ai Looney Tunes nel 1996. Saranno organizzati tornei 3 contro 3, sfide e attività aperte al pubblico. Inoltre, ci sarà un’area dedicata a Batman con percorsi di boulder e arrampicata ispirati allo skyline di Gotham City.

Per i più piccoli, invece, ci sarà una zona interamente dedicata a Scooby-Doo e alla Mystery Machine, offrendo un’esperienza fotografica per le famiglie.

L’assessore agli Eventi, Alfredo Cremonese, ha dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare nuovamente a Pescara il Warner Bros. Discovery Celebration Tour, una manifestazione di respiro nazionale che conferma la capacità della nostra città di attirare grandi eventi per un pubblico trasversale. Piazza della Rinascita diventerà per due giorni un luogo di aggregazione, divertimento e condivisione, offrendo esperienze divertenti e gratuite a famiglie, bambini e giovani”

L’iniziativa rientra nell’ambito degli investimenti sulla qualità della programmazione estiva, con l’obiettivo di valorizzare il centro cittadino, animare gli spazi pubblici e offrire intrattenimento di alto livello ai residenti e ai turisti che scelgono Pescara come meta delle loro vacanze.