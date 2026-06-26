Pescara si trasforma in un villaggio Warner Bros. Discovery: due giorni di spettacolo e divertimento in piazza della Rinascita

Torna il Warner Bros. Discovery Celebration Tour 2026: due giorni di spettacolo, cinema e divertimento in piazza della Rinascita

Sabato 27 e domenica 28 giugno piazza della Rinascita ospiterà il Warner Bros. Discovery Celebration Tour Italia 2026, un grande evento gratuito pensato per coinvolgere bambini, ragazzi, adulti e famiglie con un ricco programma di attività ispirate ai personaggi e ai film più amati della storia del cinema e della televisione.

Per due giorni il cuore della città si trasformerà in un grande villaggio esperienziale, con aree tematiche, giochi, sfide sportive, attività immersive e numerose occasioni per vivere da protagonisti l’universo Warner Bros. Discovery. Tra le principali attrazioni ci sarà uno spazio dedicato a Supergirl, l’iconica eroina dell’universo DC, protagonista del nuovo film dei DC Studios distribuito da Warner Bros. Pictures, arrivato nelle sale italiane il 25 giugno. I visitatori potranno immortalare la propria esperienza attraverso una speciale photo opportunity e partecipare, nella serata di sabato, a un coinvolgente dj set dedicato all’eroina interpretata da Milly Alcock nel film diretto da Craig Gillespie e prodotto da James Gunn e Peter Safran.

Grande spazio sarà riservato anche allo sport con un campo da basket brandizzato Space Jam, allestito per celebrare il trentesimo anniversario dello storico film che nel 1996 ha unito il basket ai Looney Tunes, diventando un’autentica icona della cultura pop. L’area ospiterà tornei 3 contro 3, sfide e attività aperte al pubblico.

Non mancheranno inoltre un’area dedicata a Batman, con percorsi di boulder e arrampicata ispirati allo skyline di Gotham City, e una zona interamente riservata ai più piccoli con protagonista Scooby-Doo e la celebre Mystery Machine, che farà da sfondo a un’esperienza fotografica dedicata alle famiglie.

“Siamo particolarmente orgogliosi – dichiara l’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese – di ospitare nuovamente a Pescara il Warner Bros. Discovery Celebration Tour, una manifestazione di respiro nazionale che conferma la capacità della nostra città di attrarre grandi eventi rivolti a un pubblico trasversale. Piazza della Rinascita diventerà per due giorni un luogo di aggregazione, divertimento e condivisione, dove famiglie, bambini e giovani potranno vivere esperienze divertenti e gratuite. Continuiamo a investire sulla qualità della programmazione estiva, proponendo iniziative capaci di valorizzare il centro cittadino, animare gli spazi pubblici e offrire occasioni di intrattenimento di alto livello ai pescaresi e ai numerosi turisti che stanno scegliendo Pescara come meta delle loro vacanze”.