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Politica

Pescara: Sigismondi (FdI) propone zona contigua per maggior controllo sui trafficanti di esseri umani

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Il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi ha recentemente espresso soddisfazione per l’approvazione di un importante provvedimento che mira a rafforzare il controllo sul traffico di esseri umani in mare. Durante la dichiarazione di voto in Senato sulla valorizzazione della risorsa mare, Sigismondi ha sottolineato l’importanza del mare come confine naturale e luogo di difesa dei confini nazionali.

Il senatore ha spiegato che il provvedimento prevede l’istituzione di una zona contigua al di fuori della fascia del mare territoriale, allineando l’Italia ad altri Paesi europei come Francia e Spagna. Questa area consentirà allo Stato di esercitare la propria sovranità per contrastare l’illegalità e combattere l’immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani.

“È un’area di mare dove lo Stato può esercitare la propria sovranità per reprimere l’illegalità e contrastare l’immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani”, ha dichiarato Sigismondi. Il senatore ha sottolineato che il contrasto all’immigrazione clandestina è stata una priorità del governo e ora è diventata fondamentale anche a livello europeo.

Con questa iniziativa, l’Italia si impegna a rafforzare i controlli sul traffico di esseri umani in mare, garantendo maggiore sicurezza e tutela delle frontiere nazionali. La nuova zona contigua contribuirà a contrastare le attività illegali e a proteggere la sicurezza dei cittadini italiani.

La proposta di Sigismondi ha ricevuto ampio sostegno in Senato e rappresenta un passo importante verso la tutela del mare e il contrasto delle attività illegali in acqua.

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