Pescara, Simulazione piattaforma prove concorso

Il Comune di Pescara, avvalendosi della Società Merito S.r.l, affidataria del servizio di supporto per la gestione delle prove selettive, in presenza e con modalità digitale, dei concorsi di cui in epigrafe, il cui calendario di svolgimento sarà oggetto di successiva pubblicazione, comunica ai candidati interessati la possibilità di effettuare, preliminarmente e su base volontaria, una simulazione di accesso alla piattaforma di somministrazione dei quesiti, per espletare una simulazione di prova concorsuale, allo scopo di sperimentare l’utilizzo con l’interfaccia grafica del software di erogazione dei quesitiLa piattaforma per la simulazione sarà attiva dalle ore 12.00 del giorno 6 marzo 2023 alle ore 12.00 del giorno 13 marzo 2023Tutte le istruzioni sono riportate nella comunicazione in allegato – riporta testualmente l’articolo online.

