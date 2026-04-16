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Pescara: Sindaco Masci annuncia interventi per la riqualificazione completa del Teatro d’Annunzio

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Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha rilasciato una dichiarazione riguardante il Teatro d’Annunzio, annunciando importanti progetti di riqualificazione.

Masci ha dichiarato: “Ciò che vogliamo è riqualificare completamente il Teatro d’Annunzio, e lo abbiamo sempre detto. Al momento abbiamo a disposizione due milioni e mezzo di euro, tra fondi ministeriali e regionali e anche questo lo abbiamo sempre detto.” Tuttavia, il costo complessivo degli interventi necessari per sistemare l’intera struttura, inclusa la rigenerazione dello spazio sottostante il semicerchio superiore, si aggira sui cinque milioni di euro.

Il sindaco ha spiegato che, con le risorse già disponibili, si procederà al risanamento statico, sismico, alla realizzazione della nuova centrale elettrica e alla messa a disposizione del pubblico dei primi mille posti. Con ulteriori fondi, che Masci è sicuro di individuare nel più breve tempo possibile, si interverrà per riportare la capienza a duemila posti.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di completare il progetto nella sua interezza. “Vogliamo lavorare per raggiungere questo obiettivo, tant’è che il progetto redatto riguarda l’intera struttura. Questo ci sentiamo di dire alla città”, ha dichiarato Masci. Inoltre, il sindaco ha criticato l’opposizione affermando che è “troppo facile parlare dai banchi dell’opposizione per lanciare le solite polemiche che non portano a nulla”.

Il Teatro d’Annunzio è quindi al centro di progetti di riqualificazione per renderlo una risorsa culturale e artistica di alto livello per la città di Pescara.

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