- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Giugno 25, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeViabilità e TrasportiPescara: Sindaco Masci celebra la vittoria de “La Verde” dell’UITP Award 2026...
Viabilità e Trasporti

Pescara: Sindaco Masci celebra la vittoria de “La Verde” dell’UITP Award 2026 come modello di innovazione e sostenibilità

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha espresso un grande orgoglio per la vittoria de “La Verde” dell’UITP Award 2026, il premio internazionale nel settore del trasporto pubblico. Questo riconoscimento conferma l’impegno della città nella promozione dell’innovazione e della sostenibilità.

Il progetto “La Verde – A Fully Electric BRT-Style Trolleybus Corridor for Medium-Sized Cities” ha dimostrato di essere un modello di eccellenza a livello mondiale. La filovia collegante Pescara e Montesilvano ha registrato un grande successo, con oltre 2 milioni di passeggeri utilizzando il servizio dall’11 settembre 2025.

Il sindaco Masci ha sottolineato che questa vittoria è frutto della determinazione e del coraggio della comunità, che ha creduto in un sistema di trasporto pubblico moderno e sostenibile. Ha anche evidenziato che l’obiettivo futuro è estendere il percorso della linea V1 fino a piazza Unione, lavorando in collaborazione con TUA per rendere il sistema di trasporto ancora più efficiente e competitivo.

Inoltre, il sindaco ha espresso la sua convinzione che, nonostante le difficoltà e le resistenze incontrate nel corso degli anni, Pescara continuerà a guardare avanti e a lavorare per migliorare ulteriormente il servizio di trasporto pubblico.

In conclusione, Masci ha affermato che il sogno di rendere Pescara una città all’avanguardia nel settore della mobilità sostenibile si sta avverando, e che la città è sempre più proiettata verso il futuro e considerata a livello mondiale.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it