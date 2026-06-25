Pescara: Sindaco Masci celebra la vittoria de “La Verde” dell’UITP Award 2026 come modello di innovazione e sostenibilità

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha espresso un grande orgoglio per la vittoria de “La Verde” dell’UITP Award 2026, il premio internazionale nel settore del trasporto pubblico. Questo riconoscimento conferma l’impegno della città nella promozione dell’innovazione e della sostenibilità.

Il progetto “La Verde – A Fully Electric BRT-Style Trolleybus Corridor for Medium-Sized Cities” ha dimostrato di essere un modello di eccellenza a livello mondiale. La filovia collegante Pescara e Montesilvano ha registrato un grande successo, con oltre 2 milioni di passeggeri utilizzando il servizio dall’11 settembre 2025.

Il sindaco Masci ha sottolineato che questa vittoria è frutto della determinazione e del coraggio della comunità, che ha creduto in un sistema di trasporto pubblico moderno e sostenibile. Ha anche evidenziato che l’obiettivo futuro è estendere il percorso della linea V1 fino a piazza Unione, lavorando in collaborazione con TUA per rendere il sistema di trasporto ancora più efficiente e competitivo.

Inoltre, il sindaco ha espresso la sua convinzione che, nonostante le difficoltà e le resistenze incontrate nel corso degli anni, Pescara continuerà a guardare avanti e a lavorare per migliorare ulteriormente il servizio di trasporto pubblico.

In conclusione, Masci ha affermato che il sogno di rendere Pescara una città all’avanguardia nel settore della mobilità sostenibile si sta avverando, e che la città è sempre più proiettata verso il futuro e considerata a livello mondiale.