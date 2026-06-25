Pescara, Sindaco Masci commenta sentenza su Seccia e Croce: “Fiducia nel processo di appello”

Il Sindaco di Pescara Carlo Masci ha rilasciato una dichiarazione in merito alla sentenza relativa ad Eugenio Seccia e Claudio Croce. Masci ha espresso grande piacere per l’assoluzione di Eugenio Seccia, sottolineando che fin dal giudizio di primo grado era evidente la sua totale estraneità ai fatti contestati e la sua assoluta innocenza. Il Sindaco ha dichiarato di non avere mai avuto dubbi su Seccia, definendolo una persona e un professionista che agisce sempre nel rispetto della legge.

Tuttavia, Masci si è detto amareggiato per la situazione di Claudio Croce, considerato una persona seria, corretta e onesta, e personalmente incapace di commettere qualsiasi reato. Masci ha espresso fiducia nel fatto che durante il processo di appello Croce riuscirà a dimostrare la propria innocenza. Il Sindaco ha sottolineato che è necessario mantenere equilibrio e rispetto per il lavoro della magistratura, in attesa di una sentenza definitiva che possa confermare o meno le accuse.

Masci ha invitato ad evitare giudizi affrettati e processi mediatici anticipati, ribadendo l’importanza di rispettare la presunzione di innocenza e le garanzie previste dalla Costituzione per ogni cittadino. Il Sindaco ha sottolineato che solo una sentenza definitiva può dare certezza su un percorso giudiziario, e ha invitato tutti a valutare la situazione solo alla conclusione del procedimento.

Il Sindaco Masci ha così voluto sottolineare l’importanza di mantenere un atteggiamento equilibrato e rispettoso nei confronti del lavoro della magistratura, confermando la fiducia nei principi dello Stato di diritto e nella presunzione di innocenza che deve essere garantita a ogni cittadino.