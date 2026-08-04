Pescara, sindaco Masci contro emendamento su cambi di destinazione d’uso: “M5S non ha più credibilità”

Il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha espresso la propria opinione riguardo a un emendamento inerente i cambi di destinazione d’uso approvato in Regione. In risposta alle domande poste da alcuni esponenti della sinistra, il Sindaco ha dichiarato di non essere stato informato dell’emendamento e di non poter accettare una norma che limiti l’autonomia dei Comuni e metta a rischio la sostenibilità dei territori.

L’emendamento in questione, attribuito alla consigliera del M5S Erika Alessandrini, è stato approvato in Consiglio regionale senza discussione e con la maggioranza che ha votato a occhi chiusi. Questo ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibilità di cambi di destinazione d’uso automatici senza controlli sull’urbanistica e senza oneri di urbanizzazione.

Il Sindaco Masci ha evidenziato che non è la prima volta che i Comuni si trovano a subire decisioni prese al di sopra delle loro teste, senza poter regolamentare nulla. Ha sottolineato l’importanza di difendere l’autonomia dei Comuni e di garantire che le norme urbanistiche siano discusse a livello locale per preservare l’interesse pubblico e la sostenibilità dei territori.

Masci ha chiesto ai consiglieri regionali di fermare definitivamente l’emendamento attribuito alla consigliera Alessandrini e di tenere gli occhi aperti su questo tema. Ha ribadito l’importanza di garantire un giusto equilibrio tra sostenibilità ambientale, rigenerazione urbana, legalità e sviluppo economico, coinvolgendo attivamente i Comuni nelle decisioni urbanistiche.

L’urbanistica, ha sottolineato il Sindaco, incide direttamente sulla vita delle famiglie e sui territori e quindi è fondamentale che le norme generali trovino applicazione attraverso i singoli Consigli comunali. Masci ha concluso affermando che l’interesse collettivo deve sempre prevalere e che non devono essere più ammesse modifiche urbanistiche improvvisate da nessun livello di Governo.

L’appello del Sindaco di Pescara è stato chiaro: è necessario fermare l’emendamento e garantire che le decisioni urbanistiche siano prese tenendo conto dell’interesse pubblico e del benessere delle comunità locali.