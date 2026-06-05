Pescara: Sindaco Masci difende gestione ICRANet, critica opposizione e chiarisce procedure extraterritoriali e patrimoniali dal 1997.

Pescara – Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha voluto fare chiarezza sulla gestione dell’ICRANet, organismo interstatale riconosciuto dall’UNESCO con l’extraterritorialità, sottolineando che le procedure seguite dall’Amministrazione attuale sono state le stesse adottate dai sindaci precedenti dal 1997. Masci ha ricordato l’importanza del Centro di Astrofisica nato grazie alla visione del compianto sindaco Carlo Pace e del professor Remo Ruffini, e ha evidenziato il ruolo chiave dell’ICRANet nel panorama scientifico mondiale.

Il sindaco ha dichiarato che tutti gli impegni economici e patrimoniali oggi contestati dall’opposizione sono stati definiti negli atti sottoscritti nel 1997 con il sindaco Pace e successivamente confermati dalle Amministrazioni di centrosinistra dei sindaci D’Alfonso e Alessandrini. Masci ha chiarito che le decisioni riguardanti l’ICRANet non sono scelte dell’attuale Amministrazione, ma discendono da accordi precedenti.

In merito alle criticità procedurali segnalate in passato dalla Corte dei Conti, Masci ha sottolineato che queste sono state superate durante l’attuale mandato, con l’audit del