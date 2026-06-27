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Politica

Pescara, Sindaco Masci difende il Mercato Ittico: “Progetto avviato 5 anni fa, risponde alle esigenze attuali e future”

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Il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha rilasciato una dichiarazione riguardante il progetto del nuovo Mercato Ittico, evidenziando l’importanza di guardare al bene dei cittadini pescaresi. Nonostante si trovi in Polonia per rappresentare la città come partner alla “Conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina”, Masci ha voluto intervenire per dissipare i dubbi che circolano attorno al nuovo Mercato Ittico, sottolineando che tutte le decisioni prese sono nell’interesse generale della comunità.

Il Sindaco ha ribadito l’importanza di ascoltare e rispettare tutte le opinioni, ma ha chiarito che la priorità è sempre il benessere dei cittadini pescaresi. Masci ha sottolineato che il progetto del nuovo Mercato Ittico non è stato improvvisato, ma è il risultato di un lungo percorso amministrativo e tecnico, che ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie secondo la normativa vigente.

Il Sindaco ha evidenziato che la nuova struttura è stata progettata per essere moderna, efficiente e sostenibile, in grado di offrire un servizio migliore rispetto alla situazione attuale. Inoltre, Masci ha sottolineato che la nuova struttura consentirà una gestione più efficiente, riducendo le spese e supportando un settore economico strategico per la città.

Masci ha anche chiarito che le decisioni prese sono frutto di un confronto con gli operatori e che il progetto viene modificato in base alle richieste emerse durante questi incontri. Inoltre, il Sindaco ha annunciato che l’apertura del nuovo Mercato Ittico sarà rinviata fino al completamento di tutti gli interventi richiesti e che il collaudo sarà effettuato solo una volta che l’opera sarà completamente ultimata.

Infine, il Sindaco ha sottolineato che l’Amministrazione continuerà a lavorare per consegnare alla città di Pescara un mercato ittico all’altezza delle esigenze attuali e future, collocato nel luogo più idoneo e in grado di offrire un servizio migliore senza gravare in maniera eccessiva sulle tasche dei cittadini. Masci ha concluso ribadendo che l’obiettivo principale dell’Amministrazione è quello di guardare al futuro e portare avanti i cambiamenti necessari per il bene della città e dei suoi abitanti.

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