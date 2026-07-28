Pescara: Sindaco Masci e Presidente Ambiente Spa Chiavaroli incontrano sindacati per potenziare la società e tutelare i lavoratori

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, insieme al presidente di Ambiente spa Ricardo Chiavaroli, ha rilasciato una dichiarazione al termine dell’incontro di questa mattina con le sigle sindacali dei lavoratori di Ambiente spa.

L’incontro si è svolto in un clima positivo, costruttivo e di grande responsabilità, come sottolineato dal sindaco Masci: “Abbiamo ascoltato con attenzione le problematiche evidenziate dai rappresentanti dei lavoratori e ho assunto personalmente l’impegno di individuare, insieme alla società e alle parti sociali, le soluzioni più adeguate.”

Durante la riunione è emersa una sostanziale condivisione della strategia finalizzata a potenziare Ambiente Spa, migliorandone l’efficienza e rafforzandone la dotazione di mezzi, senza mai perdere di vista la tutela, la sicurezza e la valorizzazione dei lavoratori.

Il sindaco Masci ha inoltre annunciato che si lavorerà per raggiungere il 65% di raccolta differenziata attraverso il porta a porta, mettendo a disposizione nuovi mezzi e prevedendo incentivi personalizzati per i dipendenti.

Da parte sua, il presidente di Ambiente spa, Ricardo Chiavaroli, ha espresso soddisfazione per l’incontro proficuo con le rappresentanze sindacali. Chiavaroli ha sottolineato gli impegni assunti per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori, nonché il rinnovo organizzativo e la sostituzione graduale del parco mezzi.

Le due parti si sono date appuntamento per le prossime settimane al fine di proseguire il dialogo e sviluppare un piano articolato per la difesa e la tutela dell’intera società e della sua attività.