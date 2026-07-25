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Eventi e Cultura

Pescara: Sindaco Masci elogia La Notte dei Serpenti come simbolo di identità e tradizione musicale abruzzese

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Il sindaco Carlo Masci ha rilasciato una dichiarazione riguardante La Notte dei Serpenti, definendola non solo un grande spettacolo, ma anche un simbolo dell’orgoglio abruzzese che collega il passato al futuro. Masci ha sottolineato come la rielaborazione delle canzoni tradizionali dei nonni e dei padri, unite alle voci dei giovani coristi sul palco, crei un legame unico tra la tradizione e la modernità.

Il sindaco ha ringraziato la RAI per aver creduto in questo progetto, che ha permesso a tutta Italia di conoscere Pescara e l’Abruzzo da un punto di vista musicale inedito e sconosciuto al grande pubblico. Masci ha evidenziato come la città di Pescara stia vivendo un momento di unione tra il mare e la montagna, tra la tradizione folkloristica e le nuove generazioni, proiettandosi su scala nazionale e internazionale.

La Notte dei Serpenti, evento di grande richiamo, ha permesso di esaltare l’identità abruzzese e di mostrare al pubblico una nuova prospettiva musicale della regione. Masci ha sottolineato che questa iniziativa sta contribuendo a far conoscere e apprezzare ancora di più il patrimonio culturale e artistico dell’Abruzzo.

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