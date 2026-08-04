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Politica

Pescara, sindaco Masci: “Lo Stadio Adriatico patrimonio pubblico, costi sostenuti dai cittadini”

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Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla situazione dello stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”. In risposta alle affermazioni del presidente della Delfino Pescara 1936, Daniele Sebastiani, Masci ha sottolineato che lo stadio è di proprietà del Comune e, quindi, dei cittadini pescresi.

Masci ha evidenziato i costi elevati sostenuti dai cittadini per mantenere efficiente lo stadio e ha dichiarato che l’aumento del canone per l’utilizzo dell’impianto è stato necessario per ridurre il peso economico sulle spalle dei contribuenti. Il sindaco ha inoltre fatto notare i recenti investimenti effettuati dal Comune per migliorare la struttura dello stadio, come il nuovo maxischermo e il rifacimento delle panchine.

Riguardo alla situazione della tribuna Majella nord, chiusa parzialmente per lesioni strutturali, Masci ha assicurato che sono stati stanziati fondi per intervenire e riaprire completamente la parte superiore entro dicembre. Tuttavia, per la parte inferiore sono necessari ulteriori investimenti per realizzare interventi strutturali.

Il sindaco ha auspicato un maggiore impegno sociale da parte della società di calcio, proponendo ad esempio posti gratuiti per gli studenti meritevoli delle scuole del territorio e per i giovani atleti, oltre a progetti di educazione e cultura sportiva. Masci ha sottolineato che il Comune continua a investire risorse pubbliche nell’impianto e ha chiesto il sostegno entusiasta dei tifosi pescaresi per la squadra. L’obiettivo comune, ha affermato il sindaco, è quello di riconquistare la Serie B.

Infine, Masci ha dichiarato che continuerà a lavorare insieme al presidente Sebastiani per una gestione annuale dello stadio che permetta di ottimizzare le spese e diminuire i costi a carico della comunità. Il sindaco ha concluso esprimendo la speranza di poter realizzare il sogno di un impianto sportivo rinnovato e all’avanguardia, in linea con le altre città.

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