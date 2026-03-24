Pescara, sindaco Masci nomina assessore Gianna Camplone presidente associazione “Diversuguali”: domani conferenza stampa alle 12

Il sindaco Masci nomina assessore Gianna Camplone

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha annunciato la nomina di Gianna Camplone come assessore del comune. Camplone, presidente dell’associazione “Diversuguali”, ha accettato l’incarico oggi stesso.

Masci ha dichiarato: “Nominerò la Giunta al completo dopo la prima riunione del Consiglio comunale perché ritengo che tutti gli eletti debbano eleggere il nuovo presidente dell’assise civica. Ho scelto Gianna Camplone perché è un simbolo di forza, resilienza e inclusione. Con la sua associazione ha dimostrato che l’inclusione può diventare realtà e che il partenariato con gli Enti pubblici è essenziale per affermare i diritti di chi vive la disabilità”.

Camplone, a sua volta, ha affrontato la nomina come una sfida per dare un segnale, ma ha ribadito che i suoi ragazzi “speciali” saranno sempre la sua priorità. L’assessore nominato ha una lunga esperienza nel settore della disabilità e ha dimostrato di saper affrontare le difficoltà per giungere a soluzioni condivise a favore delle persone più fragili.

Il sindaco Masci si è detto onorato di avere Camplone al suo fianco per avviare questo percorso e domani, alle ore 12, terranno una conferenza stampa presso la sala Giunta del Comune.

La nomina di Camplone rappresenta un passo importante verso una maggiore inclusione e supporto alle persone con disabilità nel comune di Pescara, dimostrando che non ci sono confini insuperabili per nessuno.