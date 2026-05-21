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Politica

Pescara, sindaco Masci: “Opposizione politica condanna preventiva senza fondamento”

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Il sindaco Carlo Masci di Pescara ha rilasciato una dichiarazione in merito all’attuale clima politico della città, in seguito alle continue indagini riguardanti i concorsi comunali. Masci ha espresso la sua preoccupazione per il persistente atteggiamento aggressivo e accusatorio della minoranza consiliare, definendo le modalità seguite come “improntate alla barbarie giustizialista allo stato puro”.

Il sindaco ha lamentato l’utilizzo di accessi agli atti, esposti, e interventi-denuncia in Consiglio comunale come strumenti per diffamare la maggioranza e la macchina comunale, sottolineando l’eccessiva violenza verbale utilizzata.

Masci ha denunciato l’opposizione per la sua condotta durante la campagna elettorale, definendo le critiche e le accuse mosse come ingiustificate e prive di fondamento. Ha inoltre sottolineato come molte delle denunce presentate in passato si siano risolte con assoluzioni, evidenziando l’importanza di rispettare il lavoro degli inquirenti e di attendere i risultati delle indagini prima di emettere giudizi definitivi.

Il sindaco ha ribadito il suo ruolo garantista e ha sottolineato l’importanza di lasciare che la magistratura faccia il suo lavoro senza interferenze esterne. Infine, ha espresso la sua fiducia nel lavoro serio e silenzioso degli investigatori e dei giudici, evidenziando la necessità di rispettare le persone coinvolte e di evitare condanne preventive prive di fondamento.

La dichiarazione del sindaco Masci si è conclusa con un appello al rispetto e alla pazienza nell’attesa dei risultati delle indagini, sottolineando l’impegno dei dipendenti e dei dirigenti comunali nel svolgere il proprio lavoro con dedizione e professionalità.

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