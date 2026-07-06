Pescara, sindaco Masci: “Orgoglioso di raggiungere il 41° posto nella classifica di gradimento de Il Sole 24 Ore”

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha commentato con soddisfazione i risultati della classifica di gradimento dei sindaci dei capoluoghi di provincia pubblicata da Il Sole 24 Ore. Secondo il report, Masci si è classificato al 41esimo posto a livello nazionale con un indice del 54%, registrando una netta crescita rispetto al 2025, quando si trovava in 63esima posizione.

Il sindaco ha espresso la sua gioia per il risultato ottenuto, definendolo un segnale che il lavoro svolto in questi anni sta dando i suoi frutti e che i cittadini di Pescara stanno riconoscendo l’impegno profuso per migliorare la città. Masci ha anche sottolineato che il consenso ottenuto alle elezioni parziali dell’8 marzo riguarda l’intero territorio di Pescara, non solo alcune zone.

Il sindaco ha ringraziato i pescaresi per la fiducia dimostrata nei confronti del suo mandato e ha espresso gratitudine alla sua squadra di maggioranza, con la quale sta realizzando opere destinate a migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere Pescara più attrattiva.

Masci ha evidenziato che il risultato positivo della classifica non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare sempre di più per la città. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di completare i cantieri avviati per rendere Pescara una città moderna e all’altezza delle più importanti realtà del Paese.

Infine, Masci ha dichiarato: “Adesso dobbiamo correre ancora più velocemente, con la stessa determinazione e con lo stesso entusiasmo, perché insieme possiamo continuare a far crescere Pescara e costruire una città sempre più bella, moderna e protagonista”.