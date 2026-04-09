Pescara: Sindaco Masci risponde a Giampietro sulle critiche alla chiusura dei nidi comunali. Polemiche del PD respinte al mittente.

Il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha risposto alle critiche di Piero Giampietro del Partito Democratico sulla chiusura dei nidi in città. In una dichiarazione, il Sindaco ha sottolineato che nonostante l’intervento epocale che l’ACA sta per compiere per affrontare il problema della dispersione idrica e le crisi che hanno colpito il territorio, il Partito Democratico si distingue per le polemiche anziché per le proposte.

Masci ha fatto notare che il PD ha criticato persino la programmazione dei lavori, nonostante questa sia una competenza che riguarda l’ACA e non il Comune. Il Sindaco ha respinto le critiche definendole pretestuose e fuori bersaglio. Riguardo alla chiusura dei nidi comunali per motivi di non potabilità dell’acqua, il Sindaco ha assicurato che sono state inviate comunicazioni ai gestori e alle famiglie per chiarire i supporti che verranno forniti.

“Parliamo di circa 280 famiglie, a cui è stato garantito un sostegno concreto. La salute dei bambini tra 0 e 3 anni viene prima di qualsiasi polemica”, ha dichiarato Masci. Il Sindaco ha criticato il PD per non dimostrare senso di responsabilità istituzionale in un momento così delicato per la città.

Invece di contribuire in modo costruttivo, il Partito Democratico ha scelto la strada della polemica sterile e inutile, secondo il Sindaco. Masci ha concluso sottolineando che i cittadini di Pescara conoscono bene questo atteggiamento del PD e non lo apprezzano né lo ritengono credibile.