- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Agosto 5, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, sindaco Masci smentisce fake news: Pettinari chieda scusa ai cittadini per...
Attualità

Pescara, sindaco Masci smentisce fake news: Pettinari chieda scusa ai cittadini per allarme ingiustificato

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha voluto replicare alle accuse mosse dal consigliere Pettinari riguardo all’appartamento di via Tavo 229, definendo le notizie diffuse come “completamente false” e create al solo scopo di ottenere visibilità sui mezzi di informazione.

Secondo il sindaco, le affermazioni del consigliere Pettinari hanno generato preoccupazione tra i residenti del quartiere Madonna del Fuoco e di via Tavo, nonostante la netta smentita dell’ATER riguardo alle presunte nuove occupazioni degli appartamenti dopo le operazioni di sgombero condotte in precedenza.

Masci ha sottolineato come tali comportamenti non apportino alcun beneficio alla collettività, ma alimentino solo paure ingiustificate tra i cittadini e costringano le forze dell’ordine a impiegare risorse per verificare fake news anziché dedicarsi alle normali attività di controllo del territorio.

Il sindaco ha quindi invitato il consigliere Pettinari a chiedere scusa pubblicamente ai cittadini per aver diffuso informazioni false che hanno creato un clima di allarme ingiustificato, sottolineando l’importanza di verificare i fatti prima di parlare, soprattutto su temi delicati come sicurezza e legalità.

Inoltre, Masci ha consigliato di porre fine alla continua frenesia mediatica, mettendo in guardia sul rischio di trasformare la ricerca del clamore in un boomerang che possa danneggiare chi la promuove.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it