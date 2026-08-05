Pescara, sindaco Masci smentisce fake news: Pettinari chieda scusa ai cittadini per allarme ingiustificato

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha voluto replicare alle accuse mosse dal consigliere Pettinari riguardo all’appartamento di via Tavo 229, definendo le notizie diffuse come “completamente false” e create al solo scopo di ottenere visibilità sui mezzi di informazione.

Secondo il sindaco, le affermazioni del consigliere Pettinari hanno generato preoccupazione tra i residenti del quartiere Madonna del Fuoco e di via Tavo, nonostante la netta smentita dell’ATER riguardo alle presunte nuove occupazioni degli appartamenti dopo le operazioni di sgombero condotte in precedenza.

Masci ha sottolineato come tali comportamenti non apportino alcun beneficio alla collettività, ma alimentino solo paure ingiustificate tra i cittadini e costringano le forze dell’ordine a impiegare risorse per verificare fake news anziché dedicarsi alle normali attività di controllo del territorio.

Il sindaco ha quindi invitato il consigliere Pettinari a chiedere scusa pubblicamente ai cittadini per aver diffuso informazioni false che hanno creato un clima di allarme ingiustificato, sottolineando l’importanza di verificare i fatti prima di parlare, soprattutto su temi delicati come sicurezza e legalità.

Inoltre, Masci ha consigliato di porre fine alla continua frenesia mediatica, mettendo in guardia sul rischio di trasformare la ricerca del clamore in un boomerang che possa danneggiare chi la promuove.