Pescara solidale: 172mila euro per famiglie con bambini e anziani. Presentato il programma di welfare del Comune con conferenza stampa.

Si svolgerà domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 10:30, nell’ufficio del sindaco Carlo Masci, in Comune, la conferenza stampa di presentazione di “Pescara solidale”. Il sindaco, l’assessore Adelchi Sulpizio e la dirigente del settore Politiche per il cittadino Roberta Pellegrino presenteranno il programma di welfare mirato a sostenere economicamente le famiglie residenti con minori e anziani conviventi, per un importo complessivo di circa 172mila euro. Il Comune di Pescara ha annunciato la disponibilità di 172mila euro per erogare aiuti a famiglie con bambini e anziani, attraverso il programma “Pescara solidale”. Il piano prevede l’erogazione di voucher per supportare la natalità, l’assistenza della terza età e l’accesso dei bambini e dei ragazzi, anche con disabilità gravissima, ad attività educative e sportive.

Durante la conferenza stampa saranno illustrate le finalità del programma, i requisiti necessari e le modalità di accesso alle diverse misure messe in campo. La stampa è invitata a partecipare all’evento che si terrà presso l’ufficio del sindaco Masci.

Il programma “Pescara solidale” si propone di aiutare le famiglie più vulnerabili del territorio, offrendo loro supporto economico per far fronte alle difficoltà economiche legate alla presenza di minori e anziani a carico. Saranno presenti dettagli sulle iniziative previste per sostenere la natalità, garantire assistenza agli anziani e favorire l’inclusione dei bambini e ragazzi in attività educative e sportive.

La conferenza rappresenta un’opportunità per la cittadinanza di conoscere da vicino le misure di sostegno previste dal Comune e di avere chiarimenti in merito a come accedere agli aiuti. Sono previste anche dichiarazioni da parte del sindaco, dell’assessore Sulpizio e della dirigente Pellegrino in merito all’importanza di garantire solidarietà e supporto alle famiglie più bisognose della città.