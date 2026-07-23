Pescara solidale 2026: pubblicata la graduatoria delle famiglie beneficiarie dei voucher socio-educativi

Il Comune di Pescara ha reso nota la graduatoria delle 173 famiglie che beneficeranno del contributo nell’ambito dell’iniziativa “Pescara solidale 2026”. Le famiglie selezionate avranno accesso a voucher per attività socio-educative destinate ai bambini e ragazzi fino a 17 anni.

Le attività proposte spaziano dal micro-nido al doposcuola, includendo anche attività sportive e artistiche come campus, centri estivi, progetti socio-educativi ed educativi e ricreativi. Il valore base dei voucher è di 475 euro, con alcune famiglie che riceveranno un contributo raddoppiato a 950 euro per la presenza di un bambino con disabilità grave.

Una delle novità introdotte quest’anno riguarda le maggiorazioni per i nuclei familiari con due o più figli, che potranno ricevere un aumento di 125 € per due minori e 250 € per tre o più minori. Le attività saranno erogate da operatori iscritti al “Catalogo dei soggetti erogatori di servizi”, disponibile sul sito del Comune.

L’assessore Adelchi Sulpizio ha dichiarato: “Andiamo incontro ai bisogni delle famiglie per l’acquisto di beni e servizi, coinvolgendo le attività del territorio. Un aiuto concreto, che passa per i voucher, finalizzato a soddisfare anche le famiglie con bambini con disabilità”.

Il programma “Pescara solidale 2026” prevede anche altri due avvisi per l’erogazione di voucher forniture, il cui elenco sarà reso pubblico a breve. Le graduatorie e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune.