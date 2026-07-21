Pescara Solidale 2026 – Pubblicata la graduatoria delle istanze ammesse a contributo, delle idonee con riserva e delle escluse

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Avviso pubblico per l’erogazione di voucher- servizi per “Attività socioeducative a favore dei minori (0-17 anni)” – Pubblicata la graduatoria delle istanze ammesse a contributo, delle idonee con riserva e delle escluse – recita la nota online sul portale web ufficiale. I beneficiari riceveranno, dalla società incaricata, un sms al numero di telefono indicato nell’istanza con informazioni per l’attivazione del voucher. I voucher saranno spendibili presso gli operatori iscritti al “Catalogo erogatori di servizi”, in corso di pubblicazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Graduatoria
E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it