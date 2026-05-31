Pescara Solidale 2026: pubblicati gli avvisi per sostenere famiglie, minori e anziani con 172mila euro

Il Comune di Pescara ha lanciato oggi il programma “Pescara Solidale 2026” con l’obiettivo di sostenere famiglie, minori e anziani attraverso una serie di voucher per servizi socioeducativi e beni di prima necessità per un totale di 172mila euro destinati a circa 300 nuclei familiari.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul sito del Comune di Pescara, nella sezione dedicata a “Pescara Solidale 2026”, dalle ore 10 di oggi, 29 maggio 2026, fino alle ore 23:59 del 12 giugno 2026, utilizzando SPID e CIE. È possibile presentare una sola domanda a nucleo familiare e beneficiare di un solo voucher.

Il programma si suddivide in tre assi di intervento: “Attività socio educative a favore dei minori (0-17 anni)”; Progetto “Family HUB: Fare INSIEME”; Progetto “Spazio Famiglie & Comunità”, a cui potranno accedere i cittadini, e l’Avviso per la costituzione del “Catalogo degli erogatori di servizi e forniture”, rivolto agli operatori.

Le famiglie potranno beneficiare di voucher da 475 euro per nucleo familiare per usufruire di servizi come asili nido, ludoteche, doposcuola, attività sportive e artistiche, campus e centri estivi. È prevista anche una novità per il 2026: un incremento di 125 euro per ogni figlio minorenne oltre al primo, fino a un massimo di 250 euro.

Oltre alle attività socioeducative per i minori, sono stati previsti contributi di 350 euro una tantum per l’acquisto di beni di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà e ai nuclei con nuovi nati. I requisiti per l’accesso ai voucher includono la residenza nel Comune di Pescara e un ISEE non superiore a 12mila euro.

Gli avvisi per la presentazione delle domande e per la costituzione del “Catalogo degli erogatori di servizi e forniture” resteranno aperti fino al 31 ottobre 2026. Tutte le informazioni necessarie sono consultabili sul sito internet del Comune di Pescara.

L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio e dalla dirigente Roberta Pellegrino durante una conferenza stampa presso il Municipio di Pescara.