Pescara, solidarietà da Luciano D’Amico a Fratelli d’Italia per l’atto vandalico alla sede: “La politica deve essere luogo di confronto civile”

Il consigliere regionale Luciano D’Amico, già candidato presidente del centrosinistra, ha espresso la sua netta condanna per l’atto vandalico perpetrato ai danni della sede di Fratelli d’Italia a Pescara. In una nota inviata al capogruppo Massimo Verrecchia, D’Amico ha affermato: “Episodi di questo tipo rappresentano un attacco diretto ai principi cardine della nostra Costituzione”.

Verrecchia ha ringraziato D’Amico per le parole espresse e ha sottolineato l’importanza della coesione tra rappresentanti istituzionali nella difesa dei valori democratici. “Al di là delle legittime differenze politiche, deve prevalere sempre il rispetto reciproco e la ferma condanna di ogni forma di violenza”, ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia.

L’importanza di mantenere alto il livello del confronto politico nel segno del dialogo, della responsabilità e della tutela dei principi democratici sanciti dalla Costituzione è stata ribadita da Verrecchia.

La solidarietà manifestata da D’Amico è stata accolta con gratitudine da Verrecchia, che ha sottolineato come sia fondamentale la coesione tra rappresentanti istituzionali nella difesa dei valori democratici. “In momenti come questi emerge con chiarezza quanto sia fondamentale la coesione tra rappresentanti istituzionali nella difesa dei valori democratici”, ha sottolineato il capogruppo di Fratelli d’Italia.

L’atto vandalico perpetrato ai danni della sede di Fratelli d’Italia a Pescara è stato definito un attacco diretto ai principi cardine della Costituzione da parte del consigliere regionale Luciano D’Amico.