- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Aprile 29, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaPescara, solidarietà da Luciano D’Amico a Fratelli d’Italia per l’atto vandalico alla...
Politica

Pescara, solidarietà da Luciano D’Amico a Fratelli d’Italia per l’atto vandalico alla sede: “La politica deve essere luogo di confronto civile”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il consigliere regionale Luciano D’Amico, già candidato presidente del centrosinistra, ha espresso la sua netta condanna per l’atto vandalico perpetrato ai danni della sede di Fratelli d’Italia a Pescara. In una nota inviata al capogruppo Massimo Verrecchia, D’Amico ha affermato: “Episodi di questo tipo rappresentano un attacco diretto ai principi cardine della nostra Costituzione”.

Verrecchia ha ringraziato D’Amico per le parole espresse e ha sottolineato l’importanza della coesione tra rappresentanti istituzionali nella difesa dei valori democratici. “Al di là delle legittime differenze politiche, deve prevalere sempre il rispetto reciproco e la ferma condanna di ogni forma di violenza”, ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia.

L’importanza di mantenere alto il livello del confronto politico nel segno del dialogo, della responsabilità e della tutela dei principi democratici sanciti dalla Costituzione è stata ribadita da Verrecchia.

La solidarietà manifestata da D’Amico è stata accolta con gratitudine da Verrecchia, che ha sottolineato come sia fondamentale la coesione tra rappresentanti istituzionali nella difesa dei valori democratici. “In momenti come questi emerge con chiarezza quanto sia fondamentale la coesione tra rappresentanti istituzionali nella difesa dei valori democratici”, ha sottolineato il capogruppo di Fratelli d’Italia.

L’atto vandalico perpetrato ai danni della sede di Fratelli d’Italia a Pescara è stato definito un attacco diretto ai principi cardine della Costituzione da parte del consigliere regionale Luciano D’Amico.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it