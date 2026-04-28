Pescara, solidarietà della Lega dopo atto vandalico contro sede Fratelli d’Italia

L’atto vandalico contro la sede di Fratelli d’Italia a Pescara ha suscitato la solidarietà della Lega, che ha condannato senza esitazione l’accaduto. “Come Lega siamo da sempre contro ogni forma di intimidazione e violenza ed esprimiamo profonda vicinanza e piena solidarietà alla comunità di Fratelli d’Italia per l’atto vandalico di cui è stata oggetto la loro sede di Pescara domenica scorsa”, hanno dichiarato Emanuele Evangelista e Marco Di Giacomo, rispettivamente segretario provinciale e segretario cittadino Lega Pescara.

La Lega ha definito il gesto come “grave e inaccettabile”, attribuendo la responsabilità ai “soliti ‘fascisti rossi’ che cercano di impedire agli altri di esprimere liberamente le proprie opinioni”. I rappresentanti del partito hanno fatto riferimento ad un episodio simile accaduto a Milano poco più di una settimana fa durante un’iniziativa della Lega, quando gruppi di antagonisti di sinistra hanno tentato di vietare la manifestazione pacifica del partito.

La Lega ha espresso la speranza che i responsabili dell’atto vandalico vengano identificati al più presto e consegnati alla giustizia. Si tratta di un evento che conferma l’importanza di contrastare qualsiasi forma di violenza e intimidazione, al fine di garantire il libero confronto di idee e opinioni all’interno della società civile.