lunedì, Novembre 17, 2025
Pescara, Sondaggio su monitoraggio del PUMS e del PCSS

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Per raccogliere informazioni utili alla realizzazione della matrice Origine/Destinazione viene pubblicato un questionario sugli spostamenti  (sistematici e non) che avvengono in città.La raccolta di informazioni tramite il questionario sarà efficace, tanto più sarà ampio il numero di persone che risponderanno, per questo motivo è importante che sia diffuso nel modo più capillare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il questionario viene promosso attraverso le pagine del sito internet istituzionale e tramite interviste rivolte direttamente agli automobilistiIl questionario è online dal 15/11/2025 alla fine di gennaio 2026, le domande sono n. 9 e il tempo di compilazione non supera 1 minuto, qui di seguito il link per accedere – si apprende dalla nota stampa.  

E' quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell'Ente.

 

