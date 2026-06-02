Pescara sospende il mercato settimanale “Colli Madonna” per i festeggiamenti della Madonna dei Sette Dolori, mercato recuperato in data successiva.

Il mercato settimanale “Colli Madonna” di Pescara sarà sospeso venerdì 5 giugno 2026, come comunicato con un’ordinanza del sindaco Masci. La decisione è stata presa per permettere lo svolgimento dei festeggiamenti in onore della Madonna dei Sette Dolori, programmati dal 5 all’8 giugno 2026.

Durante i giorni della festa, l’area solitamente occupata dal mercato sarà destinata all’allestimento delle bancarelle e dell’Area Piccole Attrazioni in strada vecchia della Madonna. La giornata di mercato soppressa potrà essere recuperata in una data successiva, da concordare con le organizzazioni di categoria.

Il sindaco Masci ha voluto garantire le condizioni di sicurezza e il regolare svolgimento dei tradizionali festeggiamenti, motivo per cui è stata presa la decisione di sospendere il mercato settimanale.

L’annuncio, arrivato il 2 giugno 2026, ha pertanto imposto una modifica al consueto appuntamento delle bancarelle rionali, ma si è resa necessaria per permettere lo svolgimento delle celebrazioni religiose dedicate alla Madonna dei Sette Dolori.