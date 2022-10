Pescara, Sospensione attività didattiche per la giornata di giovedì 20 ottobre 2022

- Advertisement -

A causa della rottura di una condotta idrica in via Tavo, avvenuta nella mattinata di mercoledì 19 ottobre, il sindaco Carlo Masci ha firmato un’ordinanza di sospensione delle attività didattiche nelle seguenti scuole: Istituto Comprensivo 1 (tutte le sedi) Istituto Comprensivo 7 (Scuola infanzia Colle Pineta c/o “Albero Azzurro”, sita in Via Rubicone 11; Scuola infanzia Rione San Donato, sita in Via Rubicone 7; Scuola primaria “R. Laporta”, sita in via Rubicone 7 ; Scuola media “L. Antonelli” c/o Scuola Media “U. Foscolo”, sita in Via Einaudi 1; Scuola media “L. Antonelli” c/o Scuola primaria “R. Laporta” sita in Via Rubicone 7) Istituto tecnico industriale “Alessandro Volta” Istituto tecnico “Manthonè” (via Tiburtina) Liceo “Guglielmo Marconi” (Palazzo Fucsas) Liceo “Misticoni Bellisario” (che incide su via Einaudi) «La sospensione delle attività didattiche – precisa il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli – riguarderà la sola giornata di giovedì 20 ottobre». #pescara #comunedipescara

