Pescara, Sospensione dell’attività didattica il 30 aprile in tre scuole cittadine per interruzione dell’energia elettrica

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Pescara, 29 aprile 2025 – Con l’ordinanza sindacale n.60 del 29 aprile 2025, si comunica che, a seguito di una nota inviata da E-distribuzione in cui si segnala la sospensione della fornitura di energia elettrica in alcune vie della città per la giornata di mercoledì 30 aprile 2025, dalle ore 9:00 alle ore 16:55, è stata disposta, su richiesta delle rispettive direzioni scolastiche, la chiusura per l’intera giornata dei seguenti plessi:Scuola Primaria “Piano T” e Scuola dell’Infanzia “Santa Filomena”, site in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, su richiesta della Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale Pescara 5;Istituto “Maestre Pie Filippini” – Scuola Paritaria Primaria e dell’Infanzia, sito in via del Santuario n. 233, su richiesta della Coordinatrice Didattica dell’Istituto – riporta testualmente l’articolo online. La sospensione della fornitura di energia elettrica da parte di E-distribuzione interesserà proprio via Carlo Alberto Dalla Chiesa e via del Santuario (come da foto allegate) rendendo pertanto impossibile il regolare svolgimento delle attività scolastiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Amministrazione Comunale, in accordo con le direzioni scolastiche interessate, ha ritenuto opportuno adottare il provvedimento al fine di evitare qualsiasi tipo di disagio durante l’attività scolastica – si legge sul sito web ufficiale.

