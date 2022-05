Pescara, Sospensione delle attività didattiche per il passaggio del Giro d’Italia

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Incontro questa mattina a Palazzo di città con i dirigenti scolastici degli istituti pubblici e parificati, e con i responsabili comunali, per definire la sospensione delle attività scolastiche in occasione dell’arrivo a Pescara della carovana rosa del Giro d’Italia, che sarà ospite del capoluogo adriatico dalla serata di domenica 15 maggio fino alla partenza di tappa di martedì 17 maggio – riporta testualmente l’articolo online.

L’assemblea, coordinata dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Santilli, presente anche il presidente di Commissione Fabrizio Rapposelli, ha concordato la sospensione delle attività didattiche nelle scuole medie di 1° e 2° grado della città per la giornata di martedì 17 maggio; la stessa decisione interesserà anche le scuole dell’Infanzia e Primaria di Borgo Marino, via del Concilio, via Milano e Viale Regina Elena (scuola “Illuminati”).

Ricordiamo che la partenza della tappa del Giro d’Italia, nella tarda mattinata del 17 maggio, prevede il transito del gruppo dei corridori su via Nicola Fabrizi, via Venezia, su un breve tratto di Corso Vittorio Emanuele, via lungofiume Paolucci fino alla “Madonnina”, prima di immettersi sul lungomare Nord fino al confine con Montesilvano – recita il testo pubblicato online.

Pescara,11 maggio 2022

