Pescara, Sospensione temporanea di fornitura idrica nella zona di San Silvestro alta

Si comunica che lunedì 12 dicembre p.v. a partire dalle ore 9:00 fino alle ore 16:00 sarà effettuata la chiusura totale del Serbatoio che eroga acqua alla via San Silvestro e a tutte le sue traverse fino alla Naz. Adr. Sud, via Vallelunga, via Colle Renazzo / via Tirino – aggiunge testualmente l’articolo online. Non sono da escludersi fenomeni di cali di pressione o carenza idrica nelle zone limitrofe – si apprende dalla nota stampa.

