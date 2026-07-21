Pescara: sospeso il “tombamento dei rifiuti” nel parco centrale, intervento temporaneo denunciato da Forum H2O e ForumAmbientalista

Il Comune di Pescara e gli enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi sull’area di risulta hanno subito un clamoroso dietrofront riguardo al “tombamento dei rifiuti” nel parco centrale della città. Grazie all’intervento del Forum H2O e del ForumAmbientalista, è emerso che la copertura dei rifiuti proposta non può essere considerata una Messa in Sicurezza Permanente, ma solo delle Misure di Prevenzione temporanee.

Secondo quanto riportato nei documenti, la proposta del Comune è stata ribattezzata come Misure di Prevenzione, che devono essere attuate temporaneamente dal proprietario non responsabile della contaminazione in attesa di interventi definitivi. Questo significa che l’intervento di copertura dei rifiuti non è definitivo e dovrà essere seguito da un progetto di bonifica completa una volta individuato il responsabile della contaminazione.

Il Forum H2O e il ForumAmbientalista hanno commentato la situazione affermando che sarà necessario vigilare affinché le Misure di Prevenzione temporanee non diventino definitive con artifici e che i progetti non ostacolino la rimozione totale dei rifiuti a carico dell’inquinatore. Inoltre, si è evidenziata la necessità di adottare misure di prevenzione anche sulla falda.

Augusto De Sanctis, rappresentante dei forum, ha dichiarato: “*Si tratta di una prima vittoria delle associazioni che hanno portato a mettere ordine in una procedura che stava deragliando. Ora bisognerà operare in tre direzioni…*”. Il Forum ha anche sottolineato l’importanza di individuare il responsabile della contaminazione da parte della Provincia e di far sì che le misure temporanee non diventino definitive.

La determina di conclusione della conferenza dei servizi allegata conferma i punti emersi durante la discussione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Operativa del Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua al numero 3683188739 o via email all’indirizzo segreteriah2oabruzzo@gmail.com.