Pescara, sosta: aumento solo sul giornaliero dal 7 gennaio 2026. Masci: «Tariffa oraria invariata, nuove aree blu dal 1° dicembre»

PESCARA – Incontro al Comune tra l’amministrazione e le associazioni di categoria sulla riorganizzazione della sosta. Il sindaco Carlo Masci, insieme all’assessore alla Mobilità Adelchi Sulpizio e all’assessore al Commercio Zaira Zamparelli, ha illustrato i contenuti della delibera e chiarito tempistiche e perimetro dei rincari.

«L’aumento riguarda esclusivamente il biglietto giornaliero, che passerà da 2,50 euro a 4 euro a partire dal 7 gennaio 2026 nelle aree area di risulta (nord e sud), via Ferrari, via Bassani e Pavone, via Michelangelo, un tratto di corso Vittorio Emanuele II – dall’incrocio con via Michelangelo all’ingresso in piazza della Repubblica – e parcheggio del Bingo», afferma il sindaco. «La tariffa oraria non subirà alcuna variazione e dal 1° dicembre 2025entreranno in vigore nuove aree a pagamento».

Masci spiega il rinvio del ritocco al dopo-Epifania: «La scelta di posticipare l’aumento nasce dall’esigenza di fare chiarezza e rispondere a preoccupazioni alimentate da notizie infondate. È falso che la tariffa oraria salirebbe a 4 euro/ora». E sui titoli di sosta: «Molti non sanno che gli abbonamenti sono previsti per tutta Pescara: per i residenti a un euro al giorno con abbonamento annuale; per i non residenti due euro al giorno su tutta Pescara e un euro e cinquanta al giorno nell’area di risulta, sempre con abbonamento, con il 50% di sconto su tutti gli abbonamenti».

Il primo cittadino inquadra la misura nel percorso avviato sulla mobilità: «Si tratta di un adeguamento atteso da dieci anni, reso necessario dai cambiamenti nella mobilità urbana. Pescara sta crescendo anche sul piano turistico: mantenere e rafforzare questa crescita significa compiere scelte responsabili». Da qui la decisione di «posticipare l’aumento del giornaliero nell’area di risulta e nelle zone limitrofe al 7 gennaio per non incidere sul periodo natalizio, quando la città si riempirà grazie alle iniziative in programma».

Sul dibattito pubblico: «Sentir parlare male di Pescara per divergenze di vedute danneggia attività, cittadini e città. Bisogna remare nella stessa direzione per continuare a crescere, come certificano i dati e gli apprezzamenti a livello internazionale».

All’incontro hanno preso parte le principali sigle del territorio: Casartigiani (Dino Lucente), Claii (Gianluca Luminari), Ascom Abruzzo (Serena Tiberio), Cna (Luciano Di Lorito), Confartigianato (Fabrizio Vianale), Confcommercio(Riccardo Padovano e Vincenzina De Santis) e Confesercenti (Gianni Taucci).