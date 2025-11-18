- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 18, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, sosta: aumento solo sul giornaliero dal 7 gennaio 2026. Masci: «Tariffa...
Attualità

Pescara, sosta: aumento solo sul giornaliero dal 7 gennaio 2026. Masci: «Tariffa oraria invariata, nuove aree blu dal 1° dicembre»

- Spazio Pubblicitario 02 -

PESCARA – Incontro al Comune tra l’amministrazione e le associazioni di categoria sulla riorganizzazione della sosta. Il sindaco Carlo Masci, insieme all’assessore alla Mobilità Adelchi Sulpizio e all’assessore al Commercio Zaira Zamparelli, ha illustrato i contenuti della delibera e chiarito tempistiche e perimetro dei rincari.

«L’aumento riguarda esclusivamente il biglietto giornaliero, che passerà da 2,50 euro a 4 euro a partire dal 7 gennaio 2026 nelle aree area di risulta (nord e sud), via Ferrari, via Bassani e Pavone, via Michelangelo, un tratto di corso Vittorio Emanuele II – dall’incrocio con via Michelangelo all’ingresso in piazza della Repubblica – e parcheggio del Bingo», afferma il sindaco. «La tariffa oraria non subirà alcuna variazione e dal 1° dicembre 2025entreranno in vigore nuove aree a pagamento».

Masci spiega il rinvio del ritocco al dopo-Epifania: «La scelta di posticipare l’aumento nasce dall’esigenza di fare chiarezza e rispondere a preoccupazioni alimentate da notizie infondate. È falso che la tariffa oraria salirebbe a 4 euro/ora». E sui titoli di sosta: «Molti non sanno che gli abbonamenti sono previsti per tutta Pescara: per i residenti a un euro al giorno con abbonamento annuale; per i non residenti due euro al giorno su tutta Pescara e un euro e cinquanta al giorno nell’area di risulta, sempre con abbonamento, con il 50% di sconto su tutti gli abbonamenti».

Il primo cittadino inquadra la misura nel percorso avviato sulla mobilità: «Si tratta di un adeguamento atteso da dieci anni, reso necessario dai cambiamenti nella mobilità urbana. Pescara sta crescendo anche sul piano turistico: mantenere e rafforzare questa crescita significa compiere scelte responsabili». Da qui la decisione di «posticipare l’aumento del giornaliero nell’area di risulta e nelle zone limitrofe al 7 gennaio per non incidere sul periodo natalizio, quando la città si riempirà grazie alle iniziative in programma».

Sul dibattito pubblico: «Sentir parlare male di Pescara per divergenze di vedute danneggia attività, cittadini e città. Bisogna remare nella stessa direzione per continuare a crescere, come certificano i dati e gli apprezzamenti a livello internazionale».

All’incontro hanno preso parte le principali sigle del territorio: Casartigiani (Dino Lucente), Claii (Gianluca Luminari), Ascom Abruzzo (Serena Tiberio), Cna (Luciano Di Lorito), Confartigianato (Fabrizio Vianale), Confcommercio(Riccardo Padovano e Vincenzina De Santis) e Confesercenti (Gianni Taucci).

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it