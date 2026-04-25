Pescara, Sottocosta premia il design nautico e la creatività italiana

Sottocosta: design e made in Italy in mostra al Marina di Pescara

Sottocosta ha celebrato il talento e l’eccellenza nel settore nautico presso il Marina di Pescara. La manifestazione si è confermata come un punto di riferimento per il design e il Made in Italy, valorizzando l’innovazione e la creatività. Il Salone delle Idee e dell’Innovazione ha visto una grande partecipazione, culminando con la cerimonia di premiazione del Premio Nazionale Design Nautico, uno degli eventi principali della manifestazione.

La nona edizione del Premio Design Nautico ha premiato progetti che uniscono tradizione e visione, qualità progettuale e sostenibilità, riflettendo le esigenze della navigazione moderna. Il primo premio nella categoria professionisti è stato assegnato a Olga Pavone per il progetto EQUILATERO, mentre le menzioni sono andate a Francesco Pio Zaccaria (VALKIRIA) e Aldo Bucci (EXPLORER 33). Per la categoria studenti, Denise Carluccio e Lorenzo Passeri si sono distinti con ENNE 33, seguiti da Chiara Carbone (ZIFIO) e Sofia Canale e Pierpaolo Izzo (BEYOND).

La giornata ha visto anche la consegna di riconoscimenti speciali: il Premio Donna del Mare è stato assegnato a Luciana Ferrone, fondatrice e CEO di L.Transport, mentre il Premio alla Carriera è stato consegnato a Giovanni Ceccarelli, rinomato progettista di nautica internazionale.

Inoltre, sono stati presentati due importanti progetti di Assonautica Italiana incentrati sull’inclusione sociale e sportiva. Il progetto “Base nautica inclusiva – Marina di Pescara” mira a offrire un accesso strutturato allo sport e al mare per le persone con disabilità, integrando attività sportive, inclusione sociale e servizi turistici accessibili.

La giornata è stata arricchita dalla presentazione del Trofeo nazionale di Assonautica Italiana “Go to Barcolana – Sfida Adriatica”, che prevede eventi velici lungo la costa fino alla regata più grande del mondo.

La manifestazione continuerà domenica 26 aprile con varie attività, tra cui il “Fish Lab COOKING SHOW” sulle tradizioni marinare, la proiezione emozionale “Maldive del sud, bellezza selvaggia!” e la presentazione del Progetto INTERREG ITA-CRO TRANSPONEXT.

La XII edizione di Sottocosta si concluderà con una performance live e una sfilata modamare estate 2026 curata da The Fashion Management Agency e un aperitivo con degustazione di birre artigianali.

(fonte: comunicato stampa Sottocosta)