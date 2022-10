Pescara, Spid Point – URP Comune di Pescara

- Advertisement -

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pescara si attiva lo SPID POINT in cui è possibile, su appuntamento, far riconoscere la propria identità e completare poi, autonomamente, la richiesta di attivazione, collegandosi al portale di uno dei gestori d’Identità che accettano questa modalità di riconoscimento (Sielte o Poste Italiane). Il servizio è un servizio nuovo che si aggiunge ai servizi che l’URP eroga presso i propri sportelli e rappresenta un ulteriore passo per semplificare l’accesso ai servizi da parte degli utenti (come ad esempio il rilascio dei certificati anagrafici e l’accesso ai servizi telematici offerti dall’Ente). Il servizio è gratuito ed è rivolto a tutti i cittadini residenti maggiorenni ed è possibile prenotarsi solo collegandosi al link indicato nella pagina dedicata presente sul sito Internet del Comune di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Per maggiori informazioni clicca qui: https://www.comune – si apprende dalla nota stampa. pescara – si apprende dal portale web ufficiale. it/node/6853

